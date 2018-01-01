США обвинили Россию в инсценировке химатаки в Сирии Сегодня, 21:16 272 Цей матеріал також доступний українською В Алеппо имело место применение слезоточивого газа, а не химическая атака

Государственный департамент США заявил, что Россия помогала режиму президента Сирии Башара Асада инсценировать химическую атаку в Алеппо, чтобы подорвать режим прекращения огня.

По словам официального представителя Госдепа, в Алеппо имело место применение слезоточивого газа, а не химическая атака, и США владеют информацией о том, что российские и сирийские военные причастны к нападению с использованием вещества слезоточивого действия, передает Reuters.

"Мы предостерегаем Россию и режим о недопустимости вмешательства в предполагаемое место атаки и призываем их обеспечить безопасность беспристрастных, независимых инспекторов, чтобы ответственные лица могли быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Напомним, что государственное сирийское агентство SАNА сообщило, что 24 ноября боевики обстреляли реактивными снарядами с хлором сирийский город Алеппо. По их данным, количество пострадавших достигло 107 человек.