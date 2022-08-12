США в ООН: Россия полностью ответственна за все возможные риски на Запорожской АЭС 12 августа, 00:51 Бонни Дженкинс (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС. Москва несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс во время заседания Совбеза ООН.



Она подчеркнула, что проблемы вокруг станции не прекратятся, пока Россия не выведет оттуда свои войска.

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«Причина этих событий всем известна — это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение устава ООН и принципов международного права», — указала она.

Дженкинс подчеркнула, что теперь полномасштабное вторжение РФ в Украину грозит и ядерной катастрофой.

«Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ незамедлительно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями», — заявила представитель США.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя традиционно возложил всю ответственность за угрозу ядерной катастрофы на Украину и Запад.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе заседания Совбеза ООН заявил, радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается. Но ситуация может кардинально измениться в любой момент.

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