США в ООН: Россия полностью ответственна за все возможные риски на Запорожской АЭС
Бонни Дженкинс (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)
Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС. Москва несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс во время заседания Совбеза ООН.
Она подчеркнула, что проблемы вокруг станции не прекратятся, пока Россия не выведет оттуда свои войска.
«Причина этих событий всем известна — это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение устава ООН и принципов международного права», — указала она.
Дженкинс подчеркнула, что теперь полномасштабное вторжение РФ в Украину грозит и ядерной катастрофой.
«Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ незамедлительно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями», — заявила представитель США.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя традиционно возложил всю ответственность за угрозу ядерной катастрофы на Украину и Запад.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе заседания Совбеза ООН заявил, радиационная угроза вокруг ситуации на Запорожской АЭС пока не наблюдается. Но ситуация может кардинально измениться в любой момент.
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