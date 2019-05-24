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США обвинили Иран в атаке на танкеры у побережья ОАЭ и обстреле в Багдаде

Вчера, 22:26
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США обвинили Иран в атаке на танкеры у побережья ОАЭ и обстреле в Багдаде - фото

United States Forces Iraq/Flickr

Представитель Объединенного комитета начальников штабов США вице-адмирал Майкл Гилдей обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в водах ОАЭ и ракетном обстреле в Ираке.

По его словам, США обладают высокой степенью уверенности в том, что Корпус стражей Исламской революции ответствен за взрывы на четырех танкерах у побережья эмирата Фуджейра, а проиранские силы в Ираке выпустили ракеты в Багдаде, передает AP.

Майкл Гилдей добавил, что отправка 1500 военнослужащих США на Ближний Восток связана и защитой находящихся в регионе американских сил и отслеживанием действий иранских сил.

В ближайшие недели США отправят на Ближний Восток беспилотники, дополнительную эскадрилью истребителей, ракетный батальон Patriot и команду военных инженеров.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке около 1500 американских военнослужащих на Ближний Восток для защиты американских интересов на фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

12 мая в водах Оманского залива вблизи эмирата Фуджейра были атакованы четыре нефтяных танкера.

В результате диверсии повреждены два нефтяных танкера Саудовской Аравии, танкер ОАЭ и танкер Норвегии.

19 мая в Багдаде на расстоянии менее одного километра от посольства США взорвался реактивный снаряд, выпущенный предположительно из установки Катюша.

Нападения произошли на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном. Вашингтон ужесточил санкции, чтобы сократить экспорт иранской нефти до нуля, и усилил свое военное присутствие в Персидском заливе.

Теги:   Ближний восток Иран Ирак США

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