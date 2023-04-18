США обвинили Бразилию в повторении российской пропаганды 18 апреля, 04:40 Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

Белый дом раскритиковал заявлений президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы, который обвинял США в «поощрении войны в Украине».

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет NDTV.



«В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно невзирая на факты», — сказал он.

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Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать аналог Большой двадцатки для обеспечения мира в Украине с участием Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Латинской Америки.

Бразильский президент заявил, что во время своего визита в ОАЭ и Китай он поговорил с президентами этих стран о создании группы государств, подобной G20, чтобы стать посредником в «конфликте», который вызвало полномасштабное российское вторжение в Украину.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать аналог Большой двадцатки для обеспечения мира в Украине с участием Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Латинской Америки.

Бразильский президент заявил, что во время своего визита в ОАЭ и Китай он поговорил с президентами этих стран о создании группы государств, подобной G20, чтобы стать посредником в «конфликте», который вызвало полномасштабное российское вторжение в Украину.