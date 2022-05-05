США наращивают обучение украинских военных работе с новым вооружением

5 мая, 12:18
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На военных базах в Европе в настоящее время проходят обучение сотни украинских военных (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

На военных базах в Европе в настоящее время проходят обучение сотни украинских военных (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Вооруженные силы США наращивают обучение украинских военных работе с новыми вооружениями.

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Как сообщает The Hill, в настоящее время сотни украинских военных проходят подготовку по работе с артиллерийскими системами, беспилотниками и радарами.

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Обучение проходит на различных военных базах в Европе.

В настоящее время более 220 украинцев прошли обучение обращению с американской артиллерией, в частности с гаубицей M777.

https://www.youtube.com/embed/ggk0VgIwLaY

Еще 20 украинских военнослужащих в воскресенье завершили недельный курс обучения работе с недавно разработанным беспилотным авиационным комплексом Phoenix Ghost.

Еще более 50 бойцов из Украины прибудут, чтобы начать свое обучение в конце недели.

Предполагается, что после возвращения в Украину прошедшие подготовку украинские военные передадут полученные навыки другим бойцам.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Оружие Вооружение Украина Война России против Украины

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