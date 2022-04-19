Пентагон будет обучать украинских военных работе с американскими гаубицами 19 апреля, 09:06 Цей матеріал також доступний українською Обучение будет проходить за пределами Украины, заявили в Пентагоне (Фото:defense.gov)

В Пентагоне намерены в ближайшие дни начать обучение украинских военных работе с американскими гаубицами.

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Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы верим, что сможем начать процесс обучения украинских вооруженных сил обращению с гаубицами, которым мы вскоре займемся. Эти учения будут проходить за пределами Украины», — сообщил он.

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Представитель Пентагона отказался рассказать какие-либо детали этих учений.

На прошлой неделе президент Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, расширив ее за счет тяжелой артиллерии.



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