Пентагон будет обучать украинских военных работе с американскими гаубицами

19 апреля, 09:06
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Обучение будет проходить за пределами Украины, заявили в Пентагоне (Фото:defense.gov)

Обучение будет проходить за пределами Украины, заявили в Пентагоне (Фото:defense.gov)

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В Пентагоне намерены в ближайшие дни начать обучение украинских военных работе с американскими гаубицами.

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Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы верим, что сможем начать процесс обучения украинских вооруженных сил обращению с гаубицами, которым мы вскоре займемся. Эти учения будут проходить за пределами Украины», — сообщил он.

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Представитель Пентагона отказался рассказать какие-либо детали этих учений.

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На прошлой неделе президент Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, расширив ее за счет тяжелой артиллерии.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Джо Байден Белый дом Украина

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