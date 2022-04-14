США ведут внутренние переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина — CNN 14 апреля, 05:33 Цей матеріал також доступний українською Блинкен (слева) или Остин могут приехать в Украину (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Соединенные Штаты провели внутренние предварительные переговоры по поводу визита в Украину высокопоставленного члена администрации, сообщает CNN со ссылкой на источник, «знакомого с ходом переговоров».



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Отмечается, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.

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Вместе с тем, по данным источника, официальные лица обсуждали возможность визита министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена.

Согласно информации CNN, решение еще далеко от окончательного, и визит в конечном итоге может не состояться.

Ранее в Белом доме заявили, что не планируют поездку президента США Джо Байдена в Киев.

По словам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сейчас Украина нуждается в оружии, поэтому американская сторона занимается его поставками.



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