США обсуждают с союзниками возможность новых санкций против Китая в случае военной помощи России — Reuters 2 марта, 13:36 США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если Пекин решит оказать России военную помощь (Фото:REUTERS / Dado Ruvic / Illustration)

США ищут поддержки союзников по возможному введению санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную помощь России в войне против Украины, пишет Reuters.

Как пишет издание со ссылкой на четырех американских чиновников и другие источники, в настоящее время США проводят предварительные консультации, чтобы узнать, какие страны могут поддержать такие санкции, особенно среди стран-членов G7.

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Пока не известно, какие конкретно санкции может предложить Вашингтон.

В Министерстве финансов США, отвечающем за введение санкций, отказалось от комментариев.

По данным источников Reuters, в настоящее время Белый дом хочет заложить почву для потенциальных действий против Пекина с основной группой стран-союзников, наиболее поддерживавших и антироссийские санкции. США хотят в целом проверить отношение к идее новых санкций и собрать варианты возможных ответов на случай, если станет известно, что поставки оружия из Китая в Россию начались.

«Со стороны G7, думаю, есть серьезная обеспокоенность», — говорит один из собеседников издания.

Как отмечают источники Reuters, предыдущая работа Вашингтона еще не привела к широкому согласию по каким-либо конкретным мерам.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Официальные представители Белого дома не предоставляли публичных доказательств этого, но, по словам собеседника Reuters, союзники США получили подробную информацию от разведки.

В Пекине же отрицают намерения передать оружие России.

Как отмечает Reuters, зимой война в Украине превратилась преимущественно в «окопную», в том числе из-за того, что Россия исчерпывает запасы оружия. Поэтому Украина и союзники опасаются, что возможные поставки оружия из Китая могут создать преимущество для России.

Вашингтон прямо предостерег Пекин от передачи оружия России. В частности, во время встречи президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином и во время Мюнхенской конференции по безопасности, на которой встретились госсекретарь США Энтони Блинкен и глава китайской дипломатии Ван И.

Предупреждение о «тяжелых расходах» для тех, кто не перестанет оказывать материальную поддержку войне России, прозвучало и в заявлении G7 к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

После этого США ввели новые ограничения против людей и компаний, причастных к помощи РФ в уклонении от санкций. По данным CNN, Минфин США внес в черный список группу китайских компаний, в том числе поставлявших детали для иранских беспилотников, которые Россия использует для атак на Украину.

В Пентагоне говорят, что будут внимательно следить за возможными поставками оружия из Китая в РФ, а в Госдепе обещают, что США без колебаний отреагируют, если Пекин таки передаст оружие Москве.

Впрочем, как отмечает Reuters, намерения США относительно новых санкций против Китая сталкиваются с вызовами, что эта вторая экономика мира слишком важна и слишком интегрирована в большинство экономик стран Европы и Азии, что затрудняет переговоры с союзниками. В частности, Германия и Южная Корея осторожно относятся к ограничениям в отношении Китая.