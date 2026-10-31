Рубио объяснил присутствие Лаврова на G20 необходимостью диалога с обеими сторонами войны

США считают необходимым поддерживать контакты с Россией , поскольку достижение мирного соглашения о завершении войны против Украины требует переговоров с обеими сторонами.

Об этом 31 октября заявил государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Атланте после встречи министров иностранных дел стран G20.

«Чтобы завершить войну в Украине мирным путем, необходимо урегулирование посредством переговоров. Между кем должно произойти такое урегулирование? Между Россией и Украиной. Как можно достичь договоренностей между Россией и Украиной, если нет возможности общаться с обеими сторонами?» — сказал он.

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По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп считает важным сохранение участия России в дискуссиях в рамках G20. В то же время Рубио подчеркнул, что присутствие российских представителей на международных встречах и контакты с ними не означают признания правомерности действий Москвы или поддержки ее позиции.

Он также напомнил о ядерном арсенале России и отметил, что Вашингтону важно поддерживать определенный уровень коммуникации с Москвой, чтобы предотвратить возможную эскалацию.

Рубио утверждает, что США активно контактируют с Украиной и общались с украинской стороной даже чаще, чем с российской. Однако Вашингтон считает необходимым поддерживать диалог и с Кремлем.

Он заверил, что Соединенные Штаты готовы выступить посредником в прекращении войны, но для этого должны сохранять возможность общаться с обеими сторонами.

Участие Лаврова во встрече глав МИД G20

30 октября стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров летел на саммит G20 в США более 20 часов из-за необходимости облетать воздушное пространство государств, которые Москва считает «недружественными». В общей сложности Россия относит к «недружественным» 49 государств, большинство из которых являются членами Европейского союза. Встреча министров иностранных дел стран G20 — одно из ключевых мероприятий перед саммитом лидеров объединения, запланированным на 14−15 декабря в Майами.

Участие Лаврова в двухдневной встрече вызвало недовольство у представителей ряда стран G20. В частности, министр иностранных дел Канады Анита Ананд, ранее критиковавшая участие Лаврова, пропустила начало пленарного заседания. Её пресс-секретарь объяснила это задержкой, вызванной саммитом Канада — ЕС в Монреале.

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Кроме того, из официальной программы встречи исключили традиционное совместное фото участников G20. Такое решение было принято после того, как некоторые европейские представители заявили, что не будут фотографироваться вместе с российским министром. По данным СМИ, против совместного фото выступила примерно треть участников, в частности Австралия и Канада.

Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в США не продемонстрировал готовности к мирным переговорам.