США обнаружили 18 фильтрационных лагерей для украинцев. Россия их готовила еще до полномасштабного вторжения 9 июля, 08:37 Российский оккупант и местные жители Мариуполя, стоящие в очереди за гуманитарной помощью, 23 марта 2022 (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Соединенные Штаты Америки обнаружили по меньшей мере 18 фильтрационных лагерей для украинцев, депортированных в Россию. Об этом сообщила заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан, пишет The New York Times.



По ее словам, есть данные, свидетельствующие о том, что российские чиновники готовились к фильтрации еще до полномасштабного вторжения в Украину. Они могли заранее составлять списки гражданских с проукраинскими взглядами, включая активистов, политиков и работников силовых структур.

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Фильтрационные лагеря расположены как на территории Украины, так и в России. На временно захваченных украинских территориях их развернули, в частности, в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях. Те, кто прошел через такие лагеря, рассказывали о допросах, избиениях и пытках. После фильтрации украинцев направляют в города по всей России, часто в регионы возле Китая или Японии, пишет NYT.



Остриан назвала фильтрацию, которую проводят россияне, «сталинским процессом» и подчеркнула: «[…] Все ответственные за принудительное перемещение украинских гражданских в Россию будут выявлены и привлечены к ответственности за нарушение международного права».

По данным Украины, в Россию уже депортировали около 1,6 млн человек, в том числе около 250 тысяч детей. В июне секретарь СНБО Алексей Данилова заявил, что Украину предупреждали о планах РФ создать концлагеря и фильтрационные лагеря для украинцев. Также, по его словам, Кремль хотел вывезти украинцев в концлагеря в западной Сибири и заставить строить города.



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