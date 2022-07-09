США обнаружили 18 фильтрационных лагерей для украинцев. Россия их готовила еще до полномасштабного вторжения

9 июля, 08:37
Российский оккупант и местные жители Мариуполя, стоящие в очереди за гуманитарной помощью, 23 марта 2022 (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант и местные жители Мариуполя, стоящие в очереди за гуманитарной помощью, 23 марта 2022 (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Соединенные Штаты Америки обнаружили по меньшей мере 18 фильтрационных лагерей для украинцев, депортированных в Россию. Об этом сообщила заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан, пишет The New York Times.

По ее словам, есть данные, свидетельствующие о том, что российские чиновники готовились к фильтрации еще до полномасштабного вторжения в Украину. Они могли заранее составлять списки гражданских с проукраинскими взглядами, включая активистов, политиков и работников силовых структур.

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Фильтрационные лагеря расположены как на территории Украины, так и в России. На временно захваченных украинских территориях их развернули, в частности, в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях. Те, кто прошел через такие лагеря, рассказывали о допросах, избиениях и пытках. После фильтрации украинцев направляют в города по всей России, часто в регионы возле Китая или Японии, пишет NYT.

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Остриан назвала фильтрацию, которую проводят россияне, «сталинским процессом» и подчеркнула: «[…] Все ответственные за принудительное перемещение украинских гражданских в Россию будут выявлены и привлечены к ответственности за нарушение международного права».

По данным Украины, в Россию уже депортировали около 1,6 млн человек, в том числе около 250 тысяч детей. В июне секретарь СНБО Алексей Данилова заявил, что Украину предупреждали о планах РФ создать концлагеря и фильтрационные лагеря для украинцев. Также, по его словам, Кремль хотел вывезти украинцев в концлагеря в западной Сибири и заставить строить города.

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https://www.youtube.com/watch?v=viOgu7MN5Bk
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США депортация Война России против Украины

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