США обнародовали видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе Сегодня, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео U.S. Navy На видео иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous Скриншот с видео U.S. Navy

Военно-морской флот США опубликовал видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе.

Как заявляет командование ВМФ, на них видно, как иранские военные снимают с судна Kokuka Courageous неразорвавшуюся мину.

Ранее о ней рассказал телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Как отмечается, данная мина относится к тому же типу, который использовался для диверсий против четырех нефтяных танкеров у берегов ОАЭ в мае.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсий были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Читайте также: Саудовская Аравия обвинила Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Совет безопасности ООН в связи с этим созвал экстренное заседание.