США обнародовали видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе
Военно-морской флот США опубликовал видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе.
Как заявляет командование ВМФ, на них видно, как иранские военные снимают с судна Kokuka Courageous неразорвавшуюся мину.
Ранее о ней рассказал телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как отмечается, данная мина относится к тому же типу, который использовался для диверсий против четырех нефтяных танкеров у берегов ОАЭ в мае.
Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсий были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.
Совет безопасности ООН в связи с этим созвал экстренное заседание.