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США обнародовали видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе

Сегодня, 10:00
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США обнародовали видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе - фото

Скриншот с видео U.S. Navy

На видео иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous

Военно-морской флот США опубликовал видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе.

Как заявляет командование ВМФ, на них видно, как иранские военные снимают с судна Kokuka Courageous неразорвавшуюся мину.

Ранее о ней рассказал телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

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Как отмечается, данная мина относится к тому же типу, который использовался для диверсий против четырех нефтяных танкеров у берегов ОАЭ в мае.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсий были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

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Совет безопасности ООН в связи с этим созвал экстренное заседание.

Теги:   Диверсия Иран США Мины Танкер

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