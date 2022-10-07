США представили новую стратегию по Арктике. В ней — усиление конкуренции с Россией и Китаем в регионе

7 октября, 16:41
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

США обнародовали новую стратегию по Арктике, которая предусматривает усиление конкуренции с Россией и Китаем в этом стратегически важном регионе.

Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме заявили, что будут осуществлять действия «необходимые для защиты американского народа и защиты нашей суверенной территории», и обещают координировать с союзниками и партнерами общие подходы к безопасности, «смягчая риски непреднамеренной эскалации».

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В обновленной с 2013 года стратегии сказано, что США стремятся к тому, чтобы Арктический регион был «мирным, стабильным, преуспевающим и кооперативным». В ней более безотлагательно рассматривается вопрос об изменении климата.

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«Также стратегия учитывает растущую стратегическую конкуренцию в Арктике, усиленную неспровоцированной войной России в Украине и активизацией усилий КНР по усилению влияния в регионе, и нацелена позиционировать Соединенные Штаты как для эффективной конкуренции, так и для управления напряженностью», — заявили в Белом доме.

В конце августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить присутствие в Арктике из-за возможных угроз со стороны России.

В России заявили о завершении создания двух военных баз в Арктике в конце 2021 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину NYT сообщила в конце марта, что США начали укреплять в этом регионе свои позиции.

Китай также имеет амбиции в регионе — там говорили о планах построить Полярный шелковый путь.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZLURPli7tk
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Россия Китай Стратегия Арктика

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