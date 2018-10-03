США объявили о выходе из протокола о разрешении споров к Венской конвенции

США пересмотрят все международные соглашения в отношении обязательной юрисдикции Международного суда ООН, заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, поскольку нам предъявляют необоснованные политизированные претензии", - цитирует его заявление Reuters.

По словам Болтона, администрация президента США уже приняла решение выйти из Факультативного протокола к Венской конвенции о дипломатических сношениях об обязательном разрешении споров в Международном суде ООН. При этом США остаются участником Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Он пояснил, что это связано с иском, поданным палестинцами в Международный суд ООН и оспаривающим недавний перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Это связано с тем, что так называемое государство Палестина подало иск против США, бросив вызов переносу нашего посольства из Тель-Авива в Иерусалим", - сказал он.

Напомним, что Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

После этого США решили прекратить действие американо-иранского договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах, заключенного между Вашингтоном и Тегераном в 1955 году.