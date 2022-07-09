Видят стремление к партнерству. США обеспокоены сближением Китая с Россией — Блинкен

9 июля, 14:59
Ван И и Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Ван И и Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил министру иностранных дел Китая Ван И обеспокоенность относительно выравнивания отношений между Пекином и Москвой. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры между Блинкеном и Ваном И, которые встретились впервые с октября, в субботу, 9 июля, продолжались более пяти часов. По мнению госсекретаря США, Китай не занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине, поскольку поддерживает Россию в ООН и «усиливает российскую пропаганду».

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«Я снова поделился с государственным советником тем, что мы обеспокоены выравниванием отношений КНР с Россией», — сказал Блинкен.

По его словам, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с диктатором Владимиром Путиным 13 июня «дал четко понять, что поддерживает решение о формировании партнерства с Россией».

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Во время пресс-конференции он отказался комментировать ответ китайского министра, но назвал дискуссии «полезными, откровенными и конструктивными». Ван И брифинг не проводил, МИД Китая заявление США не комментировал.

Перед началом встречи американские представители заявили, что цель переговоров Вашингтона и Пекина — сохранить стабильность сложных американо-китайских отношений и предотвратить их случайный переход в конфликт.

4 февраля во время встречи российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина они приняли совместное заявление о геополитических позициях и подписали еще 15 документов.

После полномасштабного вторжения России в Украину Китай не осудил Москву. Американские СМИ писали, что РФ попросила КНР поддержать войну, которую развязала Москва, предоставив военное оборудование и экономическую помощь, но и РФ, и Пекин это отрицают. Посол Китая в Украине заверил, что КНР никогда не нападет на Украину и будет помогать в экономическом направлении.

Вашингтон неоднократно предупреждал Китай о последствиях в случае поддержки российской агрессии, но по состоянию на июль там не видят, что Пекин оказывал материальную поддержку России для войны против Украины.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Китай Энтони Блинкен Война России против Украины

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