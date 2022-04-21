США озабочены усилением в Китае российской дезинформации
Венди Шерман (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz/File)
США волнует усиление в Китае российской дезинформации о НАТО и войне в Украине. Таким образом КНР поддерживает российскую агрессию.
Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Венди Шерман.
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«Она выразила обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской агрессии, в том числе путем усиления российской дезинформации о НАТО и российской войне против Украины, и призвала к продолжению трансатлантической координации с целью защиты основанного на законах международного правопорядка», — говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конце концов Китаю придется сделать выбор в нынешнем конфликте вокруг Украины, поскольку он «сказывается на его репутации в мире».
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