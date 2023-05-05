США обеспечили Украину почти всем необходимым для контрнаступления — Белый дом

5 мая, 03:40
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США обеспечили ВСУ, в частности, бронетехникой, артиллерией, системами ПВО, боеприпасами и т. д. (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

США обеспечили ВСУ, в частности, бронетехникой, артиллерией, системами ПВО, боеприпасами и т. д. (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

США уделяют большое внимание обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны. Также Штаты обеспечили ВСУ почти всем необходимым для проведения контрнаступления.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что благодаря американским системам ПВО было сбито большинство крылатых ракет, которые Россия запустила по Украине на протяжении последних 48−72 часов.

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«Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне», — отметил Кирби.

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Отмечается, что США обеспечили Вооруженные силы Украины почти всем необходимым для проведения контрнаступления, в частности, бронетехникой, артиллерией, системами ПВО, боеприпасами и т. д.

«Мы сделали все возможное. Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов», — рассказал Кирби.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Украина-США Война в Украине Контрнаступление

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