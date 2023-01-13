США обещают лучше удовлетворять потребности Украины в вооружении

13 января, 05:01
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США обещают лучше удовлетворять потребности Украины в военной помощи.

Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.

Таким образом, он прокомментировал возможное предоставление Украине танков Abrams.

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«Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь безопасности… лучше всего, отвечая потребностям украинцев», — отметил представитель США.

По словам Кирби, он не намерен опережать решение президента Джо Байдена.

Как уже отмечалось, в новом пакете американской помощи ВСУ получат гусеничные САУ Paladin со 155-мм пушкой — очередное мощное пополнение арсенала западной артиллерии для Украины.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Военная помощь Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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