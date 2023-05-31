«Четко дали понять». США продолжат предоставлять Украине оружие, однако не поддерживают атаки по территории России — Кирби 31 мая, 18:21 Джон Кирби (Фото:Evelyn Hockstein/REUTERS)

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду, 31 мая, на фоне атаки неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что Соединенные Штаты будут предоставлять все необходимое для защиты территориальной целостности Украины, однако не приветствуют нанесение ударов по России, передает CNN.

«Администрация Байдена четко дала понять украинцам, как частным образом, так и публично, что мы не поддерживаем нападения на российскую территорию», — заявил Кирби.

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«Мы собираемся продолжать предоставлять им то, что им нужно, чтобы защитить себя и свою территорию, украинскую землю, но мы не поддерживаем нападения на Россию», — добавил он.

Кирби отметил, что в Белом доме согласны с тем, что украинцы имеют право на самооборону, однако опасаются возможной эскалации.

«В течение последних 15 месяцев мы не делали почти ничего, кроме помощи украинцам защищать свою территорию от российской агрессии. Мы говорим, что не хотим поощрять или способствовать нападениям внутри России, потому что мы не хотим видеть эскалацию войны за те пределы насилия, которому уже подвергся украинский народ», — подчеркнул он.

В Белом доме также отметили, что все еще пытаются получить информацию об атаке беспилотников на Москву 30 мая, однако окончательной версии пока нет.

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Кирби подчеркнул, что украинские официальные лица заверили США, что они не будут использовать предоставленное Соединенными Штатами оборудование для ударов внутри России.

«Как только мы предоставим украинцам системы, и это важный момент, они сами решают, что будут с ними делать. Они дали нам гарантии, что не будут использовать наше оборудование для ударов внутри России, следовательно как только оно досталось им, оно им и принадлежит», — сказал он.

6 декабря 2022 года в Госдепе США заявляли, что США не передают Украине оружие для ударов по территории России.

30 мая Москву атаковали неизвестные беспилотники. Минобороны РФ в российский диктатор Владимир Путин обвинили в этом Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками, заявил, что они «хотят вернуться к своим создателям» и отверг причастность Украины к атакам по столице РФ.

В США заявили, что Россия может закончить войну в любой момент, выведя войска с территории Украины.

