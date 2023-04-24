США недовольны планом Макрона по урегулированию войны РФ против Украины через посредничество Китая — Bloomberg
Эммануэль Макрон и Си Цзиньпинь (Фото:Ng Han Guan/Pool via REUTERS)
Власти США недовольны инициативой президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию войны РФ против Украины через посредничество Китая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, Белый дом был раздражен тем, что Макрон предложил свой план без консультаций с союзниками.
Как отмечает агентство, подход французского лидера к урегулированию не понравился Вашингтону.
Агентство также ранее информировало, что западные союзники критично отнеслись к плану Макрона, считая, что подобная стратегия угрожает расколом ЕС.
Европейские чиновники полагают, что организация переговоров России и Украины через посредничество КНР может привести к путанице в территориальных претензиях сторон.
По данным Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и Россией.
По словам источников, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с топ-дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров.
Источники заявили, что французский план предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться уже этим летом, «если все пойдет хорошо».
В марте вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекин прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал Си Цзиньпина «вернуть Россию к здравому смыслу» и способствовать переговорам.
По словам Макрона, глава КНР исключает использование ядерного оружия во время развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.
После переговоров Макрона и Си Цзиньпина французский дипломатический источник сказал Reuters, что Китай готов вместе с Францией работать над «прекращением войны [России против Украины] путем переговоров». Глава КНР также дал понять, что готов позвонить президенту Зеленскому «в свое время», сообщил источник.
20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.
Издание FT сообщало, что после визита к главе кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП. В Китае избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли переговоры.