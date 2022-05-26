«Не делают все, что нужно». Американский дипломат критикует США и Байдена из-за медленной поддержки Украины

26 мая, 21:48
Эксклюзив НВ
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст в эфире Радио НВ заявил, что Администрация президента Джо Байдена недостаточно и несвоевременно поддерживает Украину в войне с Россией.

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«Они делают довольно много и для Украины, и для защиты американских интересов. То, что Байден поддержал и Конгресс [принял] закон о помощи в громадном масштабе, включая военной, — это, на мой взгляд, [делает] им честь. И то, что мы вам посылаем много оружия, — тоже [хорошо]. Но я их критикую за то, что они не все посылают и немножко робко ведут себя. Всегда нужно время, и всегда нужно [давление], чтобы они поставили то, что нужно», — считает дипломат.

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В частности, критика Гербста касается медленной поставки вооружения, которое необходимо Украине:

«Нам нужно было вам [ракеты, MLRS] посылать сотню лет тому назад. Мы только сейчас начинаем вам отправлять эти противокорабельные ракеты. Это была ошибка. Опять — они слишком медленно работают. Они понимают, что нужно быстро, но все-таки не делают иногда того, что нужно, быстро. Поэтому их нужно буцать».

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https://www.youtube.com/watch?v=tLOrZEgEHGM&t=1s
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   США Джо Байден Военная помощь Украина-США Критика Помощь Запада Джон Хербст Радио НВ

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