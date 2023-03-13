В Госдепе считают, что США недостаточно готовились противодействовать пропаганде РФ и Китая — СNN

13 марта, 20:22
Поделиться:
США не вложили достаточно ресурсов и энергии для противодействия пропаганде Китая и РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

США не вложили достаточно ресурсов и энергии для противодействия пропаганде Китая и РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

США не вложили достаточно ресурсов и сил в противодействие пропаганде России и Китая, сообщает CNN cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

По его данным, Китай и Россия «потратили десятки миллиардов долларов» на дезинформацию на протяжении многих лет, а США «только что вступили в схватку как страна и как общество». Чиновник Госдепа считает, что США не вложили достаточно ресурсов и энергии для противодействия пропаганде.

Видео дня

«Между тем, россияне и китайцы, в частности, работали на этой темной стороне», — сказал он.

Читайте также:

Владимир Путин (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov) Гендерно-нейтральный бог и однополые браки: Путин обратился к одной из любимых тем пропаганды РФ

Официальный представитель США отметил, что война в Украине помогла Западу увидеть эту проблему, заявив, что «когда демократии пробуждаются, как это было после вторжения России в Украину в прошлом году, демократии продемонстрировали свою силу».

Чиновник убежден, что усилия по дезинформации де-факто спонсировались Москвой и Пекином, потому что «в России и Китае основные операции со СМИ хорошо согласованы с их правительствами».

Читайте также:
Самый важный вопрос. Как далеко готов зайти Китай в поддержке России
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Россия Китай Пропаганда Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X