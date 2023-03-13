В Госдепе считают, что США недостаточно готовились противодействовать пропаганде РФ и Китая — СNN 13 марта, 20:22 США не вложили достаточно ресурсов и энергии для противодействия пропаганде Китая и РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

США не вложили достаточно ресурсов и сил в противодействие пропаганде России и Китая, сообщает CNN cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

По его данным, Китай и Россия «потратили десятки миллиардов долларов» на дезинформацию на протяжении многих лет, а США «только что вступили в схватку как страна и как общество». Чиновник Госдепа считает, что США не вложили достаточно ресурсов и энергии для противодействия пропаганде.

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«Между тем, россияне и китайцы, в частности, работали на этой темной стороне», — сказал он.

Официальный представитель США отметил, что война в Украине помогла Западу увидеть эту проблему, заявив, что «когда демократии пробуждаются, как это было после вторжения России в Украину в прошлом году, демократии продемонстрировали свою силу».

Чиновник убежден, что усилия по дезинформации де-факто спонсировались Москвой и Пекином, потому что «в России и Китае основные операции со СМИ хорошо согласованы с их правительствами».