Интервью с поверенной США Квин. Чем Киеву помогает Вашингтон и будет ли Америка содействовать закрытию неба над Украиной 3 марта, 22:40 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреляла жилой дом в Чернигове (Фото:REUTERS/Roman Zakrevskyi)

В Минобороны США заявляют, что за восемь дней Россия запустила по территории Украины более 480 ракет. Через несколько часов Белый дом объявляет, что вводит санкции против приспешников главы Кремля Владимира Путина, российской элиты и членов их семей.



В интервью Радио НВ временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, чем еще Вашингтон может помочь Киеву в борьбе с Российской Федерацией.

Кристина Квин временная поверенная в делах США в Украине

— Какую финансовую и военную помощь сейчас США оказывают Украине?

— США всегда оказывали помощь Украине. До того, как началось полномасштабное вторжение в Украину, мы выделили 200 млн долларов. После начала боевых действий мы еще выделили 350 млн долларов, а также 54 миллиона на гуманитарную поддержку. Недавно Конгресс выделил около 2 млрд долларов гуманитарной поддержки. Поэтому мы работаем и стараемся сделать так, чтобы оказать эту техническую поддержку как можно скорее.

— Есть призывы закрыть небо над Украиной. Россия бомбит украинские города. Что мир и США могут противопоставить этому и есть ли такие возможности сейчас?

— Проблема и опасность в том, что закрытие неба будет от нас требовать атаковать российские самолеты. Это поставит США и партнеров НАТО под угрозу. Мы вынуждены будем нападать на эти самолеты. Это будет прямая эскалация действующего конфликта, а мы стремимся к деэскалации.

— Сейчас весь мир боится, чтобы Россия не развязала Третью мировую войну?

— Конечно, мы хотим избежать Третьей мировой войны.

— На какую гуманитарную помощь может рассчитывать украинское гражданское население?

— Мы оказываем гуманитарную помощь как внутри страны, так и снаружи. Наши партнеры, например, Польша и соседние страны, также оказывают гуманитарную помощь. Перемещенные лица, выезжающие из Украины беженцы сразу получают помощь от соседних стран.

Гуманитарная помощь включает в себя и еду, и медицину, убежища, одеяла, базовые вещи для людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Также мы недавно получили защиту — гуманитарные бронежелеты для социальных работников.

— Какие санкции могут ввести США: полное отключение от SWIFT или усиление финансовых санкций, например?

— На этой неделе мы ввели очень строгие санкции, касающиеся и финансового сектора, и лично президента Путина и его ближайшего окружения, а также отключения от системы SWIFT.

Сегодня были введены новые санкции для того, чтобы подавить импорт товаров и технологий, поставляемых Беларусью в Россию, из-за того, что Беларусь поддерживает РФ.

Также есть полные блокирующие санкции российской оборонной структуры. Еще пакет санкций будет включать экспортный контроль, ориентированный на переработку нефти, так как именно переработка нефти является ключевым источником дохода РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.