США не видят признаков того, что за переворотом в Нигере стоит Россия — Белый дом 1 августа, 22:02 Джон Кирби (Фото:Evelyn Hockstein/REUTERS)

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видят никаких признаков того, что за переворотом в Нигере стоит Россия.

Об этом сообщает Guardian.

Кирби добавил, что правительство США не изменило своего решения о присутствии в Нигере после того, как президент страны Мохамед Базум был свергнут в результате военного переворота.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что за военным переворотом в Нигере стоит Россия.

В среду, 26 июля, в Нигерии президентская гвардия во главе с генералом Омаром Чиани заблокировала дворец президента Базума и еще несколько министерств.

Мятежники закрыли границы страны, ввели комендантский час и остановили работа всех учреждений. Военные заявили, что свергнутая администрация и президент останутся «неприкосновенными», а также предостерегли «любые иностранные государства от вмешательства в дела Нигера».

28 июля Чиани выступил на государственном телевидении страны и провозгласил себя главой «Совета национального спасения родины».