США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие — Блинкен 30 сентября, 21:11 США относятся серьезно к угрозам российского диктатора Владимира Путина (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США не видят признаков, что Россия готовится к применению ядерного оружия против Украины, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Об этом сообщает CNN.

«Мы очень внимательно следим за тем, не делает ли Россия на самом деле что-либо, что указывает на то, что они рассматривают возможность использования ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видели, чтобы они предпринимали такие действия», — сказал Блинкен.

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При этом он добавил, что США относятся серьезно к угрозам российского диктатора Владимира Путина.

«Что касается намерений президента Путина, я не собираюсь строить догадки о том, что у него на уме, я могу просто сказать вам, что мы планируем все возможные сценарии, включая этот», — сказал Блинкен.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопросы.

В украинской разведке считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

По их данным ядерные удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также на важные командные центры и критическую инфраструктуру.