Минобороны США не видит признаков неминуемой атаки России на Одессу — CNN

21 марта, 17:43
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Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Минобороны США наблюдает увеличение активности российского флота в северной части Черного моря, но не считает, что РФ неминуемо атакует Одессу, сообщил неназванный высокопоставленный чиновник министерства в комментарии СNN.

По словам чиновник, США отмечают, что часть артиллерийских обстрелов вблизи Одессы велась с военных кораблей, но признаков неминуемой морской атаки на Одессу сейчас нет.

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У России более десятка военных кораблей в северной части Черного моря, среди которых десантные корабли, боевые надводные корабли, тральщик и патрульные катера, добавил чиновник.

Утром 21 марта корабельная артиллерия России обстреляла Одессу, в результате чего были повреждены несколько частных домов, травмированных не было.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесса Российская агрессия Минобороны США Война в Украине

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