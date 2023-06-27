США не видят «неизбежной угрозы» подрыва ЗАЭС россиянами — Кирби 27 июня, 06:54 ЗАЭС находится под оккупацией РФ (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, несмотря на последние сообщения Украины. Американская разведка следит за этим «очень внимательно».

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



«Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. Скажу лишь, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза является неизбежной. Но мы следим за этим очень, очень внимательно», — сказал он.

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Отвечая на дополнительный вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия, Кирби сказал, что США пока не видят и этого.

«Скажу одно — что Россия является ядерной державой. И мы отслеживаем, насколько это возможно, стратегическую позицию России, ее ядерный потенциал. Это продолжается. И мы не видим никаких признаков — кроме бурной риторики — мы не видим никаких признаков того, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины», — добавил представитель Белого дома.