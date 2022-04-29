США не верят, что Россия может применить ядерное оружие — Reuters

29 апреля, 21:12
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Российская техника в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская техника в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, сообщает Reuters cо ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минобороны США.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угроза территории НАТО», — сказал чиновник.

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Ранее глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что опасность ядерной войны «реальная» и ее «нельзя недооценивать», при этом утверждая, что «мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны».

Комментируя высказывания Лаврова, спикер Пентагона Джон Кирби напомнил, что Россия уже не первый раз использует подобную эскалационную риторику, а причин для ядерной войны нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ядерными угрозами Россия «теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Война в Украине

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