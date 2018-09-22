22 сентября 2018, суббота

США не ставят перед собой цель сменить режим в Иране - Помпео

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Майк Помпео озвучил требования США к Ирану

Майк Помпео озвучил требования США к Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что смена руководства Ирана не являются целью политики администрации президента Дональда Трампа.

Он отметил, что если Иран выполнит ряд требований США, то власти страны готовы к сотрудничеству с руководством Ирана, передает Интерфакс-Украина.

"Смена режима - это не политика Трампа. Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана - чтобы он перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать Хезболлу, угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма", - заявил Помпео.

Ранее США заявили, что руководство страны остается открытым для переговоров с властями Ирана для заключения нового договора по ядерной программе.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия. 

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