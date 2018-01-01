США не рассматривают военный вариант ответа на агрессию РФ в Керченском проливе - Пентагон
Глава Комитета начальников штабов Минобороны США генерал Джозеф Данфорд заявил, что возможность военного варианта ответа на действия России в Керченском проливе не обсуждалась.
В ходе дискуссии, организованной The Washington Post генерал сказал, что инцидент в Керченском проливе является частью модели поведения России, предназначенной для проверки международного сообщества.
"И в этом случае имели место явные нарушения суверенитета, но это никоим образом не указывает на то, что должен быть военный ответ" - отметил он.
По словам Данфорда, международное сообщество должно реагировать на агрессивные действия России дипломатически, экономически, или в сфере безопасности.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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