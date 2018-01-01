США не рассматривают военный вариант ответа на агрессию РФ в Керченском проливе - Пентагон Сегодня, 09:24 58 Цей матеріал також доступний українською Генерал Данфорд заявил, что военный вариант ответа на агрессию РФ не рассматривается

Глава Комитета начальников штабов Минобороны США генерал Джозеф Данфорд заявил, что возможность военного варианта ответа на действия России в Керченском проливе не обсуждалась.

В ходе дискуссии, организованной The Washington Post генерал сказал, что инцидент в Керченском проливе является частью модели поведения России, предназначенной для проверки международного сообщества.

"И в этом случае имели место явные нарушения суверенитета, но это никоим образом не указывает на то, что должен быть военный ответ" - отметил он.

По словам Данфорда, международное сообщество должно реагировать на агрессивные действия России дипломатически, экономически, или в сфере безопасности.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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