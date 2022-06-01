США не стремятся развязать войну между НАТО и Россией — Байден 1 июня, 11:07 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что его страна не пытается развязать войну между НАТО и Россией.



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В своей колонке для The New York Times он также подчеркнул, что США не будут добиваться свержения кремлевского диктатора Владимира Путина.

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«Мы не добиваемся войны НАТО с Россией. Как бы я ни был не согласен с господином Путиным, какой бы дикостью мне ни казались его действия, США не будет добиваться его свержения в Москве. Пока США или их союзники не подвергнутся нападению, мы не будем принимать прямого участия в этом конфликте, ни посылая американских солдат воевать в Украину, ни атакуя российские силы», — отметил Байден.

В этой колонке Байден также подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня, о которых ранее писали СМИ.

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