Украина сама решит, вести ли бои на территории России — Блинкен 28 апреля, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:A. McCoy/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама решать, атаковать ли объекты на территории России, отметив, что это официальная позиция Вашингтона.



Война России против Украины — главные события 28 апреля

В ходе выступления в Сенате Блинкен подчеркнул, что Украина должна делать все для своей защиты.

«Вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае — это их собственное решение», — сказал Блинкен.

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По его словам, позиция США сейчас заключается в том, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы российские оккупационные войска покинули ее территорию.

Ранее министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина может «вполне легитимно» атаковать цели в России.

Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории России.

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