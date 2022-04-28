Украина сама решит, вести ли бои на территории России — Блинкен

28 апреля, 09:00
Цей матеріал також доступний українською
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:A. McCoy/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:A. McCoy/Pool via REUTERS)

Поддержи НВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама решать, атаковать ли объекты на территории России, отметив, что это официальная позиция Вашингтона.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

В ходе выступления в Сенате Блинкен подчеркнул, что Украина должна делать все для своей защиты.

«Вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае — это их собственное решение», — сказал Блинкен.

Видео дня

По его словам, позиция США сейчас заключается в том, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы российские оккупационные войска покинули ее территорию.

https://www.youtube.com/watch?v=uSzPSdjwZF4

Ранее министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина может «вполне легитимно» атаковать цели в России.

Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории России.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Украина Энтони Блинкен Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X