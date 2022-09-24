США никогда не признают аннексию украинских территорий — Байден

24 сентября, 03:20
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США осуждают псевдореферендумы и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он сообщил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими санкциями.

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«Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — говорится в заявлении.

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Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет любые результаты референдумов и продолжит оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

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Также в Белом доме заявили, что если Россия начнет аннексию оккупированных украинских территорий, США и другие страны готовы ввести немедленные санкции, которые приведут к тяжелым последствиям для российской экономики.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Джо Байден Война в Украине Псевдореферендум Война России против Украины аннексия

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