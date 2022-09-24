США никогда не признают аннексию украинских территорий — Байден
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
США осуждают псевдореферендумы и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией.
Об этом заявил президент США Джо Байден.
Он сообщил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими санкциями.
«Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — говорится в заявлении.
Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет любые результаты референдумов и продолжит оказывать Украине помощь в сфере безопасности.
Также в Белом доме заявили, что если Россия начнет аннексию оккупированных украинских территорий, США и другие страны готовы ввести немедленные санкции, которые приведут к тяжелым последствиям для российской экономики.
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