США никогда не признают аннексию украинских территорий — Байден 24 сентября, 03:20 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США осуждают псевдореферендумы и никогда не признают аннексию украинских территорий Россией.

Об этом заявил президент США Джо Байден.



Он сообщил, что США продолжат работать с союзниками над дополнительными экономическими санкциями.

«Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — говорится в заявлении.

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Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет любые результаты референдумов и продолжит оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

Также в Белом доме заявили, что если Россия начнет аннексию оккупированных украинских территорий, США и другие страны готовы ввести немедленные санкции, которые приведут к тяжелым последствиям для российской экономики.

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