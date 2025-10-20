Официальные лица США сказали своим европейским коллегам, что они пока не присоединятся к инициативе ЕС по расширенному использованию замороженных активов РФ для предоставления Украине « репарационного займа ».

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как говорится в публикации, о намерении пока не присоединяться к проекту Евросоюза представители Соединенных Штатов объявили во время переговоров на полях заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне.

По словам одного из собеседников, США в качестве причины своего нежелания присоединиться к инициативе назвали риски для стабильности рынка. Другой источник заявил, что Вашингтон на этом этапе просто уклоняется от обязательств.

«Этот шаг знаменует собой неудачу для ЕС, который пытался убедить остальные страны G7 присоединиться к своему плану использования замороженных активов центрального банка России в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до €140 млрд для Украины», — говорится в публикации.

Bloomberg пишет, что Европейская комиссия готовит детальный проект механизма, но не опубликует его, пока лидеры Европейского Союза не предоставят свое одобрение. Вероятно, это произойдет на саммите в Брюсселе позже на этой неделе.

Агентство отмечает, что европейские чиновники выразили разочарование из-за того, что США отступили от плана в тот момент, когда ЕС уже начинал его реализацию. Вместе с тем, администрация Дональда Трампа ранее призвала Евросоюз активнее использовать российские средства.

Хотя объем активов, находящихся в Соединенных Штатах, является минимальным, поддержка Вашингтона этого плана была бы позитивным сигналом для других стран, подчеркивает Bloomberg.

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

17 сентября Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для «репарационного кредита» €25 млрд замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только €140 млрд в депозитарии Euroclear.

В тот же день издание Financial Times написало, что Европейский Союз предложил использовать часть из запланированного кредита в размере €140 млрд для покупки американского оружия для Украины.