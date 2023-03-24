США не пригласили Венгрию и Турцию на Саммит за демократию — СМИ 24 марта, 04:15 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

На второй Саммит за демократию, проводимый США, не пригласили Турцию и Венгрию. Считается, что это не оценка внутренней политики этих стран, пишет Foreign Policy со ссылкой на трех американских чиновников.

Как утверждают собеседники FP, решение отражает все большее беспокойство отступлением Турции и Венгрии от демократии, хотя США и полагаются на эти страны в противодействии России и расширению Североатлантического Альянса.



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В то же время представители администрации Джо Байдена неформально настаивают, что неприглашение Турции и Венгрии не означает оценки Вашингтоном внутриполитической ситуации в этих странах.

«Что касается и Турции, и Венгрии, мы привержены дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они оба являются важными союзниками НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес», — подчеркнул один из источников.

США 29 и 30 марта 2023 г. организуют второй Саммит за демократию, призванный обсудить вызовы, перед которыми предстала демократия в мире, и пути противостояния автократическим режимам.

Ко второму саммиту присоединятся новые участники — представители Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. Мероприятие будет проходить с участием президента США Джо Байдена и двух десятков чиновников его администрации.