США не пригласили Венгрию и Турцию на Саммит за демократию — СМИ

24 марта, 04:15
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

На второй Саммит за демократию, проводимый США, не пригласили Турцию и Венгрию. Считается, что это не оценка внутренней политики этих стран, пишет Foreign Policy со ссылкой на трех американских чиновников.

Как утверждают собеседники FP, решение отражает все большее беспокойство отступлением Турции и Венгрии от демократии, хотя США и полагаются на эти страны в противодействии России и расширению Североатлантического Альянса.

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В то же время представители администрации Джо Байдена неформально настаивают, что неприглашение Турции и Венгрии не означает оценки Вашингтоном внутриполитической ситуации в этих странах.

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«Что касается и Турции, и Венгрии, мы привержены дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они оба являются важными союзниками НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес», — подчеркнул один из источников.

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США 29 и 30 марта 2023 г. организуют второй Саммит за демократию, призванный обсудить вызовы, перед которыми предстала демократия в мире, и пути противостояния автократическим режимам.

Ко второму саммиту присоединятся новые участники — представители Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. Мероприятие будет проходить с участием президента США Джо Байдена и двух десятков чиновников его администрации.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Венгрия Турция Джо Байден Война в Украине

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