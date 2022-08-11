США не позволят Китаю изолировать Тайвань — Пелоси

11 августа, 21:19
Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Carlos Jasso)

Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Carlos Jasso)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Пекин не может запрещать парламентской делегации США посещать Тайвань.

На пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 11 августа, она подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между США и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.

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Спикер Палаты представителей США также сказала, что Пекин не может запрещать парламентской делегации США посещать Тайвань.

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Пелоси отметила, что цель ее последнего визита на остров состояла в том, чтобы приветствовать преуспевающую демократию, выразить уважение успешной экономике и энтузиазму людей, сохраняющих свой демократический строй.

Обострение вокруг острова началось на фоне визита туда 2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня с 1997 года.

https://www.youtube.com/watch?v=HEn52lodtBE

Перед этим, 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем».

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Китай Тайвань Нэнси Пелоси

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