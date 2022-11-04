Советник Байдена ответил на вопрос о переговорах с Россией: позиция агрессора неприемлема 4 ноября, 21:41 Андрей Ермак и Джейк Салливан в Киеве 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность переговоров Вашингтона со страной-террористом Россией.

Во время брифинга с главой Офиса президента Андреем Ермаком в Киеве в пятницу, 4 ноября, Салливан отметил, что американский президент Джо Байден четко определил свой подход с самого начала полномасштабного вторжения РФ.



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«Ничего не обсуждается об Украине без Украины. Если вы посмотрите на заявления, сделанные различными российскими чиновниками, — они начинаются с того, что Россия оставляет за собой те территории, которые она „аннексировала“. По-моему, это неприемлемо. Это также неприемлемо в соответствии с уставом ООН», — подчеркнул он.

Советник президента США добавил, что Россия может быстро прекратить развязанную ею войну и должна это сделать. Он напомнил, что, согласно фундаментальным принципам устава ООН, страна не может захватывать территорию соседней страны силой.

«Для меня основной вопрос, касающийся переговоров, заключается в том, как можно достичь справедливого мира. Если вы посмотрите на российские упреки и действия, в частности, то, что они аннексировали территории соседней страны, то это не очень подталкивает к переговорам», — добавил Салливан.

Советник президента США по нацбезопасности приехал в Киев с неанонсированным визитом 4 ноября.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что переговоры возможны с новым президентом России, который «будет более адекватно оценивать реальность».

