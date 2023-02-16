Блинкен считает, что попытка Украины отвоевать Крым стала бы «красной линией» для Путина, но решение за Киевом — Politico 16 февраля, 11:06 Энтони Блинкен (Фото:Khaled Desouki/Pool via REUTERS)

Попытка Украины отвоевать оккупированный Крым стала бы «красной линией» для диктатора Владимира Путина, что «может привести к более широкой реакции со стороны России», но решение только за Киевом. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен во время частного разговора в Zoom с группой экспертов в среду, 15 февраля, пишет Politico.



Как пишет издание, Блинкена спросили, готовы ли Соединенные Штаты помочь Киеву реализовать долгосрочную цель — вернуть захваченный Россией полуостров.

Четыре человека, ознакомленных с его ответом, говорят: госсекретарь заявил, что «США не поощряют стремление Украины вернуть Крым, но окончательное решение по этому вопросу принимать будет Киев». Два собеседника Politico говорят, что Блинкен создал впечатление, якобы сейчас Вашингтон «не считает это мудрым шагом в ближайшем будущем», но не сказал этих слов прямо.

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В то же время двое других участников встречи сказали, что восприняли слова госсекретаря иначе: «Блинкен подчеркнул, что окончательное решение исключительно за украинцами, и дал понять, что более открыт к потенциальной борьбе Украины за полуостров».

«В целом сигнал состоит в том, что существует большая неопределенность относительно того, как дела пойдут дальше, и есть реальные вопросы о способности любой из сторон добиться больших успехов», — сказал один из собеседников Politico.

Ранее Politico сообщало, что, по мнению Пентагона, Украина не сможет вернуть оккупированный Россией Крым в ближайшее время. В то же время, там открыто заявляли, что США поддерживают планы Украины деоккупировать полуостров «любыми способами и средствами».