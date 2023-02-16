Блинкен считает, что попытка Украины отвоевать Крым стала бы «красной линией» для Путина, но решение за Киевом — Politico

16 февраля, 11:06
Поделиться:
Энтони Блинкен (Фото:Khaled Desouki/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Khaled Desouki/Pool via REUTERS)

Попытка Украины отвоевать оккупированный Крым стала бы «красной линией» для диктатора Владимира Путина, что «может привести к более широкой реакции со стороны России», но решение только за Киевом. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен во время частного разговора в Zoom с группой экспертов в среду, 15 февраля, пишет Politico.

Как пишет издание, Блинкена спросили, готовы ли Соединенные Штаты помочь Киеву реализовать долгосрочную цель — вернуть захваченный Россией полуостров.

Четыре человека, ознакомленных с его ответом, говорят: госсекретарь заявил, что «США не поощряют стремление Украины вернуть Крым, но окончательное решение по этому вопросу принимать будет Киев». Два собеседника Politico говорят, что Блинкен создал впечатление, якобы сейчас Вашингтон «не считает это мудрым шагом в ближайшем будущем», но не сказал этих слов прямо.

Видео дня

Читайте также:

Мобилизированные в оккупационную армию россияне, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko) «Империя разваливается». Российские военные в Севастополе готовы к миру на любых условиях — интервью

В то же время двое других участников встречи сказали, что восприняли слова госсекретаря иначе: «Блинкен подчеркнул, что окончательное решение исключительно за украинцами, и дал понять, что более открыт к потенциальной борьбе Украины за полуостров».

«В целом сигнал состоит в том, что существует большая неопределенность относительно того, как дела пойдут дальше, и есть реальные вопросы о способности любой из сторон добиться больших успехов», — сказал один из собеседников Politico.

Ранее Politico сообщало, что, по мнению Пентагона, Украина не сможет вернуть оккупированный Россией Крым в ближайшее время. В то же время, там открыто заявляли, что США поддерживают планы Украины деоккупировать полуостров «любыми способами и средствами».

https://www.youtube.com/watch?v=wbeRmWnSzN0
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Крым Деоккупация Крыма Энтони Блинкен Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X