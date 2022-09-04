США не поддерживают идею ограничить в визах всех россиян — Кирби 4 сентября, 01:13 Паспорт РФ (Фото:dpsu.gov.ua)

США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян как санкцию за вторжение России в Украину. Ограничения должны относиться к конкретным лицам.

Об этом заявил спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому каналу Дождь.



Он считает, что не нужно превращать санкционный визовый режим в войну со всем российским народом.

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«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем русским народом. Не российский народ здесь нужно винить», - заявил Кирби.

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