США не поддерживают идею ограничить в визах всех россиян — Кирби
Паспорт РФ (Фото:dpsu.gov.ua)
США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян как санкцию за вторжение России в Украину. Ограничения должны относиться к конкретным лицам.
Об этом заявил спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому каналу Дождь.
Он считает, что не нужно превращать санкционный визовый режим в войну со всем российским народом.
«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем русским народом. Не российский народ здесь нужно винить», - заявил Кирби.
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