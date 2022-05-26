США не отменят санкции против России в обмен на доступ к украинским портам 26 мая, 09:03 Цей матеріал також доступний українською Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

США отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам.



Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России», — отметил он.

Видео дня

Представитель Госдепа назвал ужасным, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие.



Также он опроверг утверждение России о том, что эти санкции против нее вызвали продовольственный кризис.

Украинские морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Российской Федерацией. Из-за этого остановился экспорт грузов из Украины, в частности сельскохозяйственной продукции.

Дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов Россией, приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.

25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были бы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.