США не перечислят ни доллара на восстановление Сирии, пока оттуда не уйдет Иран – Госдеп

США не перечислят "ни доллара" на восстановление Сирии, пока оттуда не уйдут иранские войска, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет предоставлять дополнительных средств на восстановление пострадавшей от войны Сирии, пока оттуда не будут выведены иранские военные.

Об этом он сказал во время выступления в Еврейском институте национальной безопасности Америки, сообщает DW.

"Бремя ответственности за выдворение Ирана из страны ложится на сирийское правительство, которое несет вину за его присутствие там. Если Сирия не обеспечит полный вывод поддерживаемых Ираном войск, она не получит от США ни доллара на реконструкцию", - подчеркнул Помпео.

В конце августа Помпео поручил американскому внешнеполитическому ведомству перенаправить на другие цели 230 миллионов долларов стабилизационной помощи Сирии, вопрос о выделении которых находился на рассмотрении Госдепартамента США.

Эти средства должны были пойти на восстановление областей на северо-востоке Сирии, выведенных из-под контроля Исламского государства.

Решение было принято после того, как партнеры Вашингтона по действующей в регионе коалиции пообещали выделить на решение этих задач порядка 300 миллионов долларов.