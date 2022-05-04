Трудно представить будущее, в котором США отменили бы санкции при сохранении нынешнего режима в России — Квин 4 мая, 22:04 Цей матеріал також доступний українською Кристина Квин (Фото:Посольство США в Украине)

Переговоры, в ходе которых Соединенные Штаты могли бы обсудить возможность отмены санкций против РФ, возможны не раньше, чем агрессор уйдет с территории Украины, а многие из уже принятых санкций будут усиливаться. Об этом временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сказала в интервью Радио НВ.



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Соединенные Штаты уже ввели эмбарго на нефть, газ и уголь из России и призывают европейских партнеров сделать все возможное, чтобы ограничить количество денег, которые получает страна-агрессор, отметила она. Вопрос отмены или смягчения санкций сейчас вообще не стоит.

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«Мне трудно представить себе будущее, в котором мы отменили бы санкции при сохранении нынешнего режима в России. Где-то в будущем могут состояться переговоры, в ходе которых мы могли бы обсудить возможность [отмены санкций]. Но прямо сейчас я просто не вижу такой перспективы. Во всяком случае, не в краткосрочном будущем. И уж точно не раньше, чем Россия уйдет из Украины, и не раньше, чем Путин прекратит свою агрессию», — заявила Квин.

По ее словам, США не собираются ослаблять финансовое давление на Россию, напротив, они будут искать способы его усилить. Некоторые санкции уже принесли плоды, но другим требуется больше времени, чтобы заработать на полную, пояснила дипломат.

«Я бы сказала, что мы, во-первых, не останавливаемся и продолжаем искать пути введения санкций против России. Во-вторых, некоторые из уже принятых санкций будут усугубляться по мере того, как вступят в полную силу», — сказала Квин.

США ввели прямой запрет на покупку российских энергоресурсов в связи с вторжением РФ в Украину. Европейский Союз пока ограничил только поставки угля, однако планируется, что эмбарго на покупку российской нефти будет включено в шестой пакет европейских санкций.



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