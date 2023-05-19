США в ООН: Поставка оружия Украине не обостряет, а противостоит агрессии РФ

19 мая, 06:36
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США (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

США (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Военная помощь Украине не способствует эскалации войны с Россией. Это наоборот дает Украине возможность противостоять агрессии.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд во время заседания Совбеза ООН, передает Укринформ.

«Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продолжает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить его дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины», — заявил он.

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Вуд подчеркнул, что если бы Россия хотела деэскалации, то уже вывела бы войска и прекратила вторжение.

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«Вместо этого Россия лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных ее агрессией», — добавил он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США ООН Военная помощь Украина-США Война в Украине

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