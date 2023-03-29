США не обнаружили серьезных нарушений, связанных с помощью Украине — USAID 29 марта, 22:01 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

И.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла заявила, что инспекторы не обнаружили никаких серьезных нарушений, связанных с помощью Украине, и признаков неправомерного использования помощи.

Во время слушаний в комитете Палаты представителей по иностранным делам в среду, 29 марта, Ангарелла сказала, что такой вывод был сделан после после серьезного расследования и аудита USAID.



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По ее словам, сейчас идет два расследования, еще пять находятся на предварительной стадии расследования. Она также сказала, что «крупный подрядчик USAID, работающий в Украине», сообщил о случае, когда могло возникнуть злоупотребление на этапе тендера, но этот случай предупредили.

Как сообщает Голос Америки, и.о. генерального инспектора отметила, что только в ее офисе над проверкой использования помощи Украине работают 60 человек. Также этим занимаются сотрудники посольства США.

В отчете наблюдательных органов сказано, что общая сумма помощи США, связанной с Украиной, достигает 113 млрд долларов (в том числе более 62 млрд долларов в сфере безопасности).

В Министерстве финансов США в конце января 2023 года заявили, что не видят признаков неправомерного использования американских средств в Украине. Для проверки использования международной помощи в Киев приезжали аудиторы из США.

