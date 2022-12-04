США не наблюдают интереса к мирным переговорам у России — Блинкен 4 декабря, 20:34 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

США считают, что российские власти не заинтересованы в переговорах для окончания войны против Украины.



Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News.



«В дипломатии всегда есть смысл, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае Россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же наблюдаем, по крайней мере, в последнее время, прямо противоположное», — заявил Блинкен.



Видео дня

По его словам, даже несмотря на инициативу президента Украины Владимира Зеленского в виде формулы мира, российский диктатор Владимир Путин «удвоил и утроил» свои действия — начал мобилизацию, попытался аннексировать украинские территории и сейчас хочет «сделать зиму своим оружием».



«Он не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, отключить тепло, выключить электричество. Вот что происходит. Так что пока Путин не продемонстрирует, что он действительно заинтересован в содержательной дипломатии, вряд ли что-то получится», — добавил госсекретарь.



Ранее президент США Джо Байден заявил, что может провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит прекратить полномасштабную войну против Украины.

