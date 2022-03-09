США не могут прикрыть Украину Железным куполом, но рассматривают возможность использования другой ПВО — Нуланд

9 марта, 11:16
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Виктория Нуланд (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Виктория Нуланд (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

США не могут прикрыть Украину Железным куполом, поскольку это связано со значительным трудностям. Для этого требуется подготовка и умение разместить его.

Об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в сенате, отвечая на соответствующий вопрос одного из сенаторов. Трансляцию вел C-SPAN.

Вместо этого, по словам Нуланд, рассматривается возможность использования других систем ПВО.

Она отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Виктория Нуланд ПВО Война России против Украины

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