США не мешают Украине развивать собственное дальнобойное оружие — глава Пентагона

7 декабря, 07:03
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Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

США не работают над тем, чтобы помешать Украине разработать свое собственное дальнобойное оружие, которое потенциально может наносить удары по территории России.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает CNN.

«Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои собственные возможности», — сказал Остин.

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Его комментарий прозвучал после того, как высокопоставленный чиновник Госдепартамента США во вторник предположил, что украинцы стояли за недавними ударами беспилотников по двум российским военным аэродромам.

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Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что «никто не взял на себя ответственность» за удары беспилотников, но добавила, что «украинский народ невероятно изобретателен; они делают свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые невероятно эффективны».

Кроме того, в Госдепе заявили, что США «не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России».

https://www.youtube.com/watch?v=Ii0cqXIowWk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Оружие Пентагон Украина Ллойд Остин Война России против Украины

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