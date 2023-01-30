«Все варианты на столе». США не исключают военных действий против Ирана — Блинкен 30 января, 01:37 Ночью 29 января на нескольких крупных оборонных предприятиях в разных районах Ирана раздались взрывы (Фото:WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение ядерного оружия Ираном. Однако лучший путь лежит через дипломатию.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Welt .



Госсекретарь сказал в интервью Al Arabiya во время своей поездки на Ближний Восток в воскресенье, что рассматриваются все варианты.

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Когда его спросили, это военный вариант, Блинкен не исключил этого.

"Все варианты на столе", - повторил он.

Однако он также сказал, что лучший путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международному ядерному соглашению, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки «в крайнем случае».

Ночью 29 января на нескольких крупных оборонных предприятиях в разных районах Ирана раздались взрывы. В частности, сообщалось о детонациях на заводе по производству боеприпасов в городе Исфахан. Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) писал, что вблизи Исфахана расположен исследовательский центр Shahed Aviation Industries, занимающийся дронами, которыми Россия атакует Украину.

В Министерстве обороны Ирана заявили, что атака беспилотников на одно из предприятий в Исфахане была неудачной . Там отметили, что один из дронов сбила противовоздушная оборона, а еще два попали в оборонительные ловушки и взорвались.