«Хотят сварить РФ только медленно». Ближайшие советники Байдена отравлены «котлетой по-киевски» Буша-старшего — эксперт 6 января, 17:39 Эксклюзив NV Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, 10 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, в том числе и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, попали под влияние слов Буша-старшего, которые он произнес более 30 лет назад в Киеве и не хотят резкого поражения РФ, рассказал Радио NV Александр Краев, эксперт совета внешней политики «Украинская призма».

— Что происходит в Палате представителей, почему они не могут выбрать спикера? Впервые за сто лет, говорят, это произошло.

— Да. На самом деле это очень редкая ситуация, даже по тем документам, которые рассказывают о выборах США, во многих даже федеральных документах говорится, что спикер выбирается почти автоматически. Почти — потому что должно пройти вот это буквально такое фигуративное голосование. Как мы видим, сейчас это «почти» сыграло. Штука в том, что мы видим самую яркую иллюстрацию того, какой сейчас есть раскол, какие внутренние противоречивые течения существуют в Республиканской партии.

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Оказалось, что даже свою победу на промежуточных выборах, республиканцы, к сожалению, не могут использовать на полную и действительно довольно оперативно начать работу, выбирать себе спикера. В первую очередь, я считаю, в этом нужно, условно скажем, винить трампистов. Потому что именно их голосов сейчас не хватает, чтобы выбрать Кевина Маккарти. Однако, после того как в игру вступил Трамп и произнес свою поддержку Маккарти в том, что за него стоит голосовать, произошла еще большаа досадная неприятность.

Теперь трампистов убедить даже Трамп не смог. А более адекватные республиканцы, готовые голосовать за Маккарти, теперь от него отвернулись именно потому, что его поддержал Трамп. То есть это на самом деле некая политическая чехарда: очень активная, но без особого содержания.

— Что будет теперь, как будет дальше разворачиваться ситуация? Теперь Палата представителей заблокирована?

— Пока да. Потому что без спикера они не могут провести ни процедуру приведения к присяге нового состава Конгресса, ни избрать комитет, ни председателей, ни вообще подать какой-либо законопроект. Поэтому действительно ситуация такова, что без спикера работа Палаты представителей заблокирована. А соответственно Сенат может работать, но это все равно, что птица, которая может лететь на одном крыле — здесь далеко не улетишь. Что будет дальше?

Маккарти хочет голосовать до того момента, пока его не выберут. В таком, знаете ли, классическом трампистском стиле. В принципе, у нас уже был прецедент, [более сотни] лет назад, когда такие голосования шли две недели подряд. И только на 118 голосовании все-таки спикер был избран.

— Может ли это как-то повлиять на поддержку нас, учитывая, что все же вся политическая машина США работает. Если будут какие-то законопроекты приниматься по оказанию нам какой-то помощи, может ли это на нас как-то повлиять?