США приложат все усилия, чтобы ракетные атаки РФ по Украине не стали нормой — Госдеп

10 марта, 02:26
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Нэд Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Нэд Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Соединенные Штаты вместе с союзниками не равнодушны к ракетным ударам по Украине и приложат все усилия, чтобы они не стало нормой.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой», — подчеркнул представитель Госдепа.

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По его словам, прошло всего несколько недель с тех пор, как последний раз наносились масштабные удары по мирным городам Украины, по складам с сельскохозяйственной продукцией, по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. И это свидетельствует об уровне жестокости россиян.

В ночь на 9 марта Россия нанесла новый массированный удар по Украине, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Страна-террорист использовала восемь дронов Shahed и 81 ракету разных типов (включая баллистические Кинжалы и зенитные С-300). Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет (типов Х-101/Х-555, Калибр) и четыре из восьми БпЛА Shahed-136/131.

Запорожская АЭС была обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время захвата россиянами. Вскоре специалисты Укрэнерго восстановили энергоснабжение станции.

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В Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, погибли пять человек. В Херсоне в результате российского обстрела погибли четыре человека.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Госдеп Госдеп США Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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