23 ноября 2018, пятница

США не допустят на свою территорию караваны мигрантов - Помпео

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Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов

Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов

США не допустят на свою территорию участников каравана мигрантов, говорится в заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

"Караванам (мигрантов) не будет разрешен въезд в Соединенные Штаты. Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов со стороны тех, кто хотел бы нажиться на них", - говорится в сообщении госдепа.

Также Помпео заявил о готовности сотрудничать с новым правительством Мексики, в том числе и по вопросу создания рабочих мест в регионе. 

"Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики", - отметил Помпео.

Заявление госсекретаря США выложил в Twitter репортер Стив Герман.

Новое правительство Мексики будет сформировано после инаугурации избранного главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая запланирована на 1 декабря. 

В настоящее время к США движутся четыре каравана. Первый караван с 500 мигрантами, который отправился 28 октября, находится в Мексике. Вторая группа отправилась 31 октября. Третья - в пути с 5 ноября. Еще одна группа мигрантов движется из Сальвадора с 18 ноября.

14 ноября 360 мигрантов достигли мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.

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